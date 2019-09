Usa: aumentano a 530 i casi di disturbi polmonari correlati allo svapo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un briefing con i giornalisti, il Cdc ha fornito la prima istantanea demografica dei pazienti afflitti da questi disturbi polmonari: quasi tre quarti sono maschi, due terzi tra 18 e 34 anni. Il sedici per cento ha 18 anni o meno. "Più della metà dei casi ha meno di 25 anni", ha detto Schuchat. Sono state segnalate malattie in 38 stati e un territorio degli Stati Uniti. L'aumento di casi di malattie legati allo svapo ha portato alcuni Stati e l'amministrazione Trump a proporre di mettere al bando le sigarette elettroniche aromatizzate. Così facendo i funzionari pubblici sperano di scoraggiare l'uso di questi prodotti da parte degli adolescenti. (Was)