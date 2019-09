Guatemala: laboratori di produzione di cocaina dimostrano che paese è produttore di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno guatemalteco, Enrique Degenhart, ha dichiarato che la scoperta di tre laboratorio abusivi utilizzati da organizzazioni di narcotrafficanti per l'estrazione di cocaina delle foglie di coca, dimostrerebbe che il Guatemala deve ritenersi un paese produttore di cocaina. La scoperta è stata fatta nel corso di una maxi-operazione gestita dal ministero della Difesa in un'area composta da 22 municipi, controllata da organizzazioni di trafficanti di droga. "Il popolo del Guatemala deve sapere che il ritrovamento di laboratori per la produzione della cocaina pone il Guatemala in una situazione completamente diversa rispetto alla precedente. Non siamo più solo un paese di transito per la droga, il Guatemala deve essere considerato come un paese produttore di cocaina. Il che ci pone in una situazione completamente diversa rispetto alla sicurezza regionale", ha affermato Degenhart. (segue) (Mec)