Guatemala: laboratori di produzione di cocaina dimostrano che paese è produttore di droga (2)

- Il ministro dell'interno informa che è in fase di elaborazione una nuova forte strategia insieme con le autorità antidroga degli Stati Uniti, dal momento che lo scenario è completamente diverso. Con il sostegno degli Stati Uniti e le risorse ricevute dal governo statunitense ieri "avremo capacità operative e di interdizione molto più ampie", ha affermato. Ieri sono stati infatti consegnati dal governo di Washington alla polizia civile nazionale cinque elicotteri da utilizzare in servizi di lotta al narcotraffico. Degenhart ha informato che è importante informare la popolazione che questi elicotteri inizieranno presto a sorvolare le città di giorno e di notte. "I piloti della Polizia nazionale civile hanno la certificazione e le abilità per effettuare voli notturni, ciò implica che la capacità di intervento e mobilità è notevolmente cresciuta". (segue) (Mec)