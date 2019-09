Guatemala: laboratori di produzione di cocaina dimostrano che paese è produttore di droga (3)

- Ieri, 18 settembre, il portavoce della Polizia civile nazionale (Pcn), Pablo Castillo, aveva informato dell'arrivo a Città di Guatemala dell'aereo Antonov 124 che trasporta i cinque nuovi elicotteri donati dagli Stati Uniti alla polizia guatemalteca da poter utilizzare in servizi di lotta al narcotraffico. "Oggi è un giorno molto importante per la polizia civile nazionale, tra pochi istanti verranno consegnati 5 elicotteri che miglioreranno l'operatività nella ambito anti-narcotici, per la lotta contro il traffico di droga e il crimine transnazionale", ha scritto Castillo sul proprio profilo di Twitter. Secondo quanto riferito la consegna degli elicotteri è parte dell'accordo tra il governo del Guatemala e il governo degli Stati Uniti a sostegno di un programma di assistenza aerea, firmato il 26 giugno 2017. (Mec)