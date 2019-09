Usa: chiesta espulsione di due diplomatici cubani alle Nazioni Unite

- Il governo degli Stati Uniti ha chiesto l'espulsione dal paese di due diplomatici cubani alle Nazioni Unite per aver condotto “operazioni di influenza” anti-americana: lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. "Oggi il dipartimento di Stato ha notificato al ministero degli Affari Esteri cubano che gli Stati Uniti richiedono l'imminente partenza di due membri della Missione permanente di Cuba alle Nazioni Unite per aver abusato dei loro privilegi di residenza", ha dichiarato Ortagus. "Ciò è dovuto ai loro tentativi di condurre operazioni di influenza contro gli Stati Uniti". "Prendiamo seriamente ogni tentativo contro la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e continueremo a indagare su qualsiasi personale aggiuntivo che potrebbe manipolare i loro privilegi di residenza", ha aggiunto Ortagus. (Was)