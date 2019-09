Speciale difesa: Armenia-Lettonia, ministro Esteri incontra omologo della Difesa, focus su cooperazione

- Il ministro degli Esteri armeno, Zohrab Mnatsakanyan, ha incontrato il capo del dicastero della Difesa lettone, Artis Pabrikis, nel quadro della sua visita ufficiale a Riga. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che le due parti hanno discusso nel dettaglio lo stato attuale dei rapporti bilaterali e le prospettive per un loro rafforzamento nel prossimo futuro. “Il legame tra i nostri paesi si basa sui principi del rispetto e dell’amicizia, e stiamo lavorando per consolidare ed estendere la cooperazione bilaterale in ogni ambito”, ha detto il capo della diplomazia di Erevan, aggiungendo che “per quanto riguarda la collaborazione in materia di difesa, abbiamo ottimi rapporti con tutti i paesi Nato”. Secondo quanto riportato da “Armenpress”, durante l’incontro è stata elogiata la partecipazione delle Forze armate armene alle operazioni avviate dall’Alleanza in Kosovo e in Afghanistan. (Res)