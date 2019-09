Kosovo: presidente Thaci avvia oggi visita negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci è partito oggi per una visita negli Stati Uniti, dove avrà una serie di incontri nell'Iowa ed a New York. In quest'ultima città, Thaci parteciperà ai lavori dell'Assemblea generale dell'Onu. A margine dei lavori, Thaci dovrebbe avere un breve colloquio con il presidente statunitense Donald Trump, nell'ambito del ricevimento organizzato dalla presidenza Usa. Il capo dello Stato kosovaro parteciperà inoltre ad una cena organizzata dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, alla presenza dei leader dei paesi dei Balcani occidentali. (Kop)