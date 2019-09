Germania-Serbia: Merkel, no comment su possibile inviato speciale per dialogo con Kosovo

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha dichiarato di non poter rilasciare dettagli in merito alla possibile nomina di un inviato speciale per il dialogo tra Serbia e Kosovo. Lo ha detto durante una conferenza stampa congiunta organizzata oggi a Berlino con l’omologa di Belgrado, Ana Brnabic, aggiungendo che “bisogna continuare a cercare una soluzione alla questione del Kosovo”. “Le autorità di Germania e Francia hanno tentato più volte di adoperarsi per far ripartire il dialogo, e anche per risolvere la questione dei dazi imposti da Pristina sui prodotti di importazione serba”, ha detto il cancelliere, ricordando che è stata proprio l’imposizione di tariffe aggiuntive a bloccare il dialogo e i negoziati. (Geb)