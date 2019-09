Difesa: missione in Kosovo, il Rc-W incrementa le attività operative (2)

- Un insieme di attività operative svolte dai diversi assetti alle dipendenze del comandante del Rc-W, colonnello Daniele Pisani, al quale è assegnata l’autorità di “battlespace owner”, ovvero responsabile della condotta di tutte le operazioni, nonché della gestione degli assetti terrestri, schierati nel versante occidentale del Kosovo, per l’assolvimento dei compiti assegnati. In tale quadro riveste una notevole importanza la funzione svolta dagli assetti non cinetici (Lmt), ovvero dai team di collegamento che sono quotidianamente a contatto con la popolazione e le istituzioni locali. Una molteplicità di sistemi, che, interagendo tra loro, grazie al coordinamento ottenuto mediante un sinergico lavoro di staff, contribuiscono al costante mantenimento di un ambiente stabile e sicuro. (Com)