Kosovo-Serbia: quotidiano "Koha", Berlino non intende nominare un inviato speciale

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia è mediato dall'Unione europea: Berlino non intende nominare un inviato speciale per coordinare tale processo. E' quanto comunicato dall'ambasciata tedesca a Pristina al quotidiano kosovaro "Koha". "La Germania sostiene e monitora da vicino il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, sotto gli auspici dell'Ue. La Germania continuerà a svolgere questo ruolo con la nuova Commissione dell'Ue", si legge nella risposta dell'ambasciata tedesca al quotidiano. "Non abbiamo intenzione - chiarisce la rappresentanza diplomatica di Berlino - di nominare un inviato speciale nazionale per il dialogo, in quanto questo processo è guidato dall'Ue. La Germania sostiene pienamente l'obiettivo di raggiungere un accordo comprensivo e legalmente vincolante (sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia". (segue) (Kop)