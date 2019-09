Speciale infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic annuncia accordo entro dicembre per Corridoio Fruska Gora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, ha annunciato che "al più tardi entro dicembre" sarà siglato un accordo per costruire il cosiddetto Corridoio autostradale di Fruska Gora, situato presso l'omonima località della provincia della Vojvodina. Per il Corridoio, ha proseguito Mihajlovic, sarà fatta richiesta di un sostegno finanziario alla banca cinese Exim. Nei mesi scorsi il ministro Mihajlovic ha precisato che la Serbia è pronta ad avviare un nuovo ciclo di investimenti nella propria rete infrastrutturale per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. Fra gli investimenti previsti vi è il completamento del Corridoio paneuropeo 10, oltre che l'avvio della costruzione delle sezioni autostradali Nis-Merdare-Pristina e Belgrado-Sarajevo. E' infine in programma il completamento del cosiddetto Corridoio paneuropeo 11 fino al Montenegro. (Seb)