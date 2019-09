Germania-Serbia: premier Brnabic, Kosovo è unico punto disaccordo con Berlino

- La questione del Kosovo è l'unico punto di disaccordo fra la Serbia e la Germania: lo ha detto la premier serba Ana Brnabic oggi a Berlino nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere Angela Merkel. "Per quanto possiamo non concordare a volte, la cosa più importante per me è che parliamo, che ascoltiamo un parere e un consiglio e che vediamo se insieme possiamo avvicinare le posizioni arrivando così ad una soluzione a lungo termine e sostenibile. Senza una storica riappacificazione fra serbi e albanesi non ci sarà un futuro diverso per i Balcani", ha detto Brnabic. (Seb)