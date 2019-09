India-Usa: ambasciatore indiano Shringla, “potenziale per partnership del secolo” (4)

- Secondo l’ambasciatore indiano anche il potenziale commerciale è molto alto: gli scambi potrebbero raddoppiare nei prossimi cinque anni, arrivando a 280 miliardi di dollari. Shringla ha espresso fiducia sulla capacità dei due paesi di superare le attuali divergenze per dare slancio alla partnership economica. “Non ho dubbi che vedremo non solo una rapida risoluzione di alcune delle questioni alla base delle differenze tra le parti sul commercio e anche sulla questione della politica di investimento abbiamo adottato un approccio che evidenzia la continua liberalizzazione”, ha dichiarato il diplomatico, ricordando pure che l’anno scorso, per la prima volta, l’India ha acquistato dagli Stati Uniti petrolio e gas per 4,5 miliardi di dollari. (segue) (Inn)