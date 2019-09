India-Usa: ambasciatore indiano Shringla, “potenziale per partnership del secolo” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le controversie commerciali, sulle quali sono in corso trattative, si sono tradotte nei mesi scorsi in misure protezionistiche da entrambe le parti: all’inizio di giugno l’India è stata rimossa dalla lista statunitense dei paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate (Spg), un programma di esenzione dai dazi nell’ambito del quale il paese asiatico ha esportato negli Usa beni per 5,6 miliardi di dollari nel 2017, pari a oltre l’undici per cento delle sue esportazioni verso il paese americano; pochi giorni più tardi l’India ha applicato tariffe aggiuntive su 29 prodotti importati dagli Stati Uniti, per un valore complessivo di 217 milioni di dollari, un aumento deciso da tempo in risposta alle tariffe statunitensi sull’acciaio e l’alluminio. (segue) (Inn)