India-Usa: ambasciatore indiano Shringla, “potenziale per partnership del secolo” (6)

- Gli Stati Uniti chiedono all’India una maggiore apertura dei suoi mercati e una riduzione dello squilibrio commerciale. Washington, inoltre, vorrebbe che Nuova Delhi rivedesse le norme sugli investimenti esteri diretti nel commercio elettronico: l’India ha modificato, a dicembre, le linee guida in materia vietando alle piattaforme online straniere di vendere prodotti di aziende di cui siano azionisti o di concludere accordi di vendita esclusivi; le modifiche hanno costretto colossi come Amazon e Flipkart, del gruppo Walmart, a rivedere le loro strategie nel paese asiatico. C’è poi la questione della localizzazione dei dati: ad aprile dell’anno scorso la Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha emesso la direttiva “Storage of Payment System Data” rivolta ai fornitori di sistemi di pagamento, ai quali si chiedeva di provvedere entro sei mesi a immagazzinare in India i dati relativi alle transazioni per consentirne l’effettivo controllo. (segue) (Inn)