India-Usa: ambasciatore indiano Shringla, “potenziale per partnership del secolo” (7)

- Modi sarà negli Stati Uniti dal 21 al 27 settembre. Dopo la tappa a Houston, dove ci sarà anche un incontro con 15 amministratori delegati delle più importanti compagnie del settore energetico, si recherà a New York. Il premier indiano è atteso il 24 settembre al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), dove è in programma la commemorazione “La leadership conta: la rilevanza di Gandhi nel mondo contemporaneo”, nell’ambito delle celebrazioni per il 150mo anniversario di nascita del Mahatma, padre della nazione indiana. Nella stessa giornata si terrà la cerimonia di premiazione del Global Goalkeeper Award, assegnato dalla Fondazione Bill e Melissa Gates e conferito a Modi per il suo impegno nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per la campagna “India pulita”. Il 25 settembre il leader indiano interverrà al Bloomberg Global Business Forum. Nella lista dell’Onu dei relatori della 74ma sessione dell’Assemblea generale il primo ministro indiano risulta iscritto a parlare il 27 settembre. (Inn)