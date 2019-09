Nord Macedonia: inviato speciale Usa Palmer, "soddisfatti criteri per negoziati adesione Ue"

- Gli Stati Uniti auspicano fortemente che la Macedonia del Nord possa ottenere dal Consiglio europeo, il prossimo ottobre, l'avvio dei negoziati di adesione. Il paese balcanico ha soddisfatto i criteri, anzi è andato pure oltre: a sostenerlo è l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali Matthew Palmer, in un'intervista concessa all'emittente statunitense "Voice of America". "Noi abbiamo reso chiaro la nostra posizione ai partner europei e riteniamo che sia estremamente utile avviare i negoziati di adesione all'Ue con Skopje. Naturalmente – ha aggiunto Palmer – il paese potrebbe aiutare se stesso proseguendo con l'agenda delle riforme a attuando la nuova legge sulla Procura speciale". Per quanto riguarda la conclusione del processo di adesione alla Nato, a parere dell'inviato speciale Usa "se le cose andranno bene, la Macedonia del Nord potrebbe diventare il 30mo membro già entro il prossimo dicembre".(Alt)