Yemen: ribelli Houthi identificano "decine di possibili obiettivi" negli Emirati

- I ribelli yemeniti Houthi hanno annunciato di aver identificato decine di obiettivi negli Emirati Arabi Uniti. "Al regime degli Emirati diciamo che una sola nostra operazione gli costerebbe caro", ha fatto sapere Yahya Saria, portavoce militare del movimento sciita, in una dichiarazione rilanciata dai media vicini al gruppo ribelle yemenita. Il messaggio giunge a pochi giorni dagli attacchi del 14 settembre contro le infrastrutture petrolifere dell’Arabia Saudita, rivendicate dagli Houthi. Secondo Saria, gli Emirati devono dichiarare ufficialmente il loro ritiro dalla "battaglia per distruggere lo Yemen" guidata dai sauditi e smettere di commettere "massacri" contro il suo popolo. Per il portavoce militare degli Houthi gli annunci formali di ritiro da alcune aree non impediranno al gruppo colpire le compagnie petrolifere degli Emirati Arabi Uniti.(Res)