Roma: Raggi, tornata in funzione macchinetta mangia-plastica a Piramide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tornata in funzione la macchinetta mangia-plastica alla stazione Piramide. "A seguito del vergognoso atto vandalico avvenuto - scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi - la macchinetta già da ieri sera è tornata in funzione. Hanno fatto male i conti, non ci fermeranno: non scoraggeranno i cittadini che vogliono essere protagonisti di questo cambiamento culturale". Poi allegando un video la sindaca conclude: "Dopo pochi minuti dalla riparazione riecco le persone tornare in coda per rivalutare il rifiuto e convertirlo in crediti per viaggiare. La sperimentazione nelle tre stazioni continua e presto in città ne arriveranno altre". (Rer)