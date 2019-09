Tunisia: candidato presidenziale Karoui resta in carcere (2)

- I tunisini hanno mandato al ballottaggio due “outsider” della politica: il costituzionalista Kais Saied e di Nabil Karoui, proprietario dell’emittente televisiva “Nessma Tv”, in carcere dallo scorso 23 agosto con l’accusa di frode fiscale e riciclaggio di denaro. Secondo i risultati preliminari diffusi dall'Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie), il primo ha raccolto il 19 per cento dei voti, il secondo il 14,9 per cento. Il prossimo 29 settembre, Karoui potrebbe essere eletto presidente della Repubblica tunisina dal carcere. Un fatto assolutamente inedito. A meno che i giudici non cambino idea. “Non mi sento di avventurarmi in indiscrezioni, non sappiamo se questo provvedimento della magistratura sarà ritirato o no”, ha aggiunto Castaldo. “Speriamo che ci sia una campagna elettorale libera, trasparente e aperta e che venga trovata una soluzione per assicurare, per quanto possibile e compatibilmente con le decisioni della magistratura, il principio delle pari opportunità affinché non venga messo a repentaglio l’eccellente prestigio internazionale della Tunisia, modello di eccellenza della partecipazione democratica e civile”, ha concluso il vicepresidente dell’Eurocamera. (Tut)