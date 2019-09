Georgia: Ndi, 60 per cento cittadini insoddisfatto dell’operato del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento dei cittadini georgiani intervistati nel quadro di un sondaggio condotto dall’Istituto nazionale democratico (Ndi), un centro studi statunitense, si è dichiarato “insoddisfatto” dell’attività svolta dal governo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che il 32 per cento si è espresso invece a favore dell’esecutivo, mentre il 6 per cento non ha voluto rispondere alla domanda. In particolare, il 68 per cento degli intervistati ha dichiarato che “il governo ha approvato un utilizzo eccessivo della forza per contenere le manifestazioni di protesta organizzate lo scorso 20-21 giugno a Tbilisi”. L'indagine dell’Ndi è stata condotta nel periodo dal 13 al 29 luglio sulla base del principio dell'intervista faccia a accia e di una selezione casuale di 2.131 cittadini georgiani. Il margine di errore è dell'1,7 per cento. (segue) (Res)