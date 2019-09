Georgia: Ndi, 60 per cento cittadini insoddisfatto dell’operato del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni della scorsa estate sono iniziate dopo che il deputato russo Sergei Gavrilov, a capo di una delegazione giunta a Tbilisi in occasione dell’Assemblea interparlamentare sull’ortodossia, è stato fatto sedere al posto del presidente del parlamento per coordinare la seduta. Un gesto, quest’ultimo, dal forte valore simbolico che è stato facilmente strumentalizzato per incanalare la rabbia della popolazione e i forti sentimenti antirussi acuitisi dopo il conflitto del 2008 e la perdita del controllo del 20 per cento del territorio nazionale. A seguito dell’interruzione della seduta a causa del boicottaggio dell’opposizione, alcuni manifestanti si sono radunati di fronte alla sede del parlamento tentando di entrarvi con la forza, e le proteste sono culminate con scontri violenti tra i cittadini e le forze di polizia. Il bilancio finale è stato di centinaia di arresti e feriti. In aggiunta, le proteste di giugno hanno portato alle dimissioni di Irakli Kobakhidze, figura di spicco all’interno del Sogno georgiano che ai tempi ricopriva la carica di presidente del parlamento. (Res)