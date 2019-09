Serbia: oggi nuova riunione maggioranza e opposizione su condizioni elettorali

- Si tiene oggi presso la facoltà di Scienze politiche di Belgrado una nuova riunione di esponenti della maggioranza e dell'opposizione in Serbia: secondo quanto riporta la stampa locale, al centro dell'incontro sono le condizioni per tenere delle nuove elezioni nel paese. Si tratta del sesto incontro organizzato dalla facoltà di Scienze politiche e dalla fondazione Open society, con la partecipazione di organizzazioni della società civile oltre che delle forze politiche. La riunione odierna dovrebbe vedere anche la partecipazione per la prima volta di un procuratore nazionale, Zagorka Dolovac. Si è tenuto il 9 settembre l'ultimo incontro presso la Facoltà di Scienze politiche. Al centro della quinta riunione sono stati i temi delle liste elettorali e dell'amministrazione del processo di voto. Il quarto incontro si è tenuto il 5 settembre, mentre si è tenuta il 19 agosto la terza riunione informale fra esponenti della maggioranza e dell'opposizione sul tema delle condizioni per tenere delle elezioni nel paese. Una seconda riunione si è tenuta il 9 agosto mentre la prima è avvenuta il 30 luglio. (segue) (Seb)