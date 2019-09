Roma: lite sul bus, denunciato 65enne preso di mira da sfottò da 18enni

- La lite sfiorata ieri pomeriggio su un autobus a circonvallazione Gianicolense è costata la denuncia all'uomo di 65 anni, egiziano e regolare sul territorio italiano, che ha reagito con eccessivo nervosismo agli sfottò di un gruppo di diciottenni. I fatti si sono verificati su un autobus che transitava su circonvallazione Gianicolense. Il gruppo di ragazzi giovani, sui diciotto anni, aveva preso di mira il 65enne egiziano con sfottò e scherzi e lui aveva reagito prima spintonando uno dei ragazzi e poi mostrando al gruppo un coltellino. A quel punto l’autista del bus 088 (linea di Roma Tpl e non di Atac, come scritto in precedenza) ha arrestato la marcia ed è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. La pattuglia del nucleo radio mobile, giunta sul posto, ha identificato sia i ragazzi che l’uomo e ha proceduto alla denuncia del 65enne per minaccia aggravata, interruzione di pubblico servizio e porto di oggetti atti a offendere. (Rer)