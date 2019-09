Georgia: Ndi, in calo i consensi nei confronti della presidente Zurabishvili

- Il 40 per cento dei cittadini georgiani intervistati nel quadro di un sondaggio condotto dall’Istituto nazionale democratico (Ndi), un centro studi statunitense, non è soddisfatto dell’attività svolta dalla presidente, Salome Zurabishvili. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, sottolineando che i consensi nei suoi confronti sono scesi dal 20 per cento dello scorso aprile al 12 per cento già nel mese di luglio. Stando alle informazioni diffuse, il 28 per cento ha definito il suo operato “nella media”, mentre un altro 12 per cento non ha voluto rispondere.(Res)