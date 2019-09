Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene alla conferenza stampa di presentazione del “Milano Monza Open-Air Motor Show” in programma dal 18 al 21 giugno 2020.Auditorium HQ Pirelli, Via Bicocca degli Arcimboldi, 3 (ore 11.00)Gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) inaugurano la nuova piazza nata tra via Spoleto e via Venini nell'ambito del progetto di urbanistica tattica "Piazze Aperte" insieme ai bambini della scuola primaria Ciresola. Interviene anche Janette Sadik-Khan, responsabile di Bloomberg Associates, che ha promosso e collaborato al progetto.via Venini (ore 11.30)Presentazione della mostra “After Leonardo. Installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi”, che espone le due opere vincitrici del concorso dedicato a Leonardo da Vinci indetto dal Comune di Milano, in mostra al Museo dal 20 settembre al 12 gennaio 2020.Museo del Novecento, Sala Fontana, Piazza del Duomo, 8 (ore 12.00) (segue) (segue) (Rem)