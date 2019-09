Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla conferenza stampa di presentazione del “Milano Monza Open-Air Motor Show” in programma dal 18 al 21 giugno 2020.Auditorium HQ Pirelli, Via Bicocca degli Arcimboldi, 3 (ore 11.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa alla conferenza stampa di presentazione della '1000 Miglia Green' (la prima gara di regolarità per vetture elettriche o ibride organizzata da 1000 Miglia Srl) e della partnership nata con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità agroalimentare lombarda nei territori attraversati dall'evento. La '1000 Miglia Green' si svolgerà' dal 27 al 29 settembre e unirà le città di Brescia e Milano.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11.30)Nell'ambito della Settimana della Moda Donna, l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla cerimonia di inaugurazione del 'Salone White', spazio espositivo per aziende del settore fashion.White, via Tortona, 27 (ore 11.30)L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini interviene all'iniziativa di valorizzazione 'Sopra la panca Gratosoglio cambia'.via Saponaro 20/22 (ore 17.00)L'Assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, interviene all'inaugurazione della Biblioteca comunale 'Costanzo Ferrari' di Sale Marasino, ristrutturata con il contributo della Regione Lombardia, con una conferenza dal titolo 'Lombardia è Cultura'.Biblioteca Costanzo Ferrari (via Roma, 27/C), Sale Marasino (BS) (ore 21.00) (segue) (Rem)