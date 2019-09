Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEConvegno Meccatronica elettrica: Quali saranno le imprese del futuro e le nuove professioni a seguito dello sviluppo della mobilità elettrica? La nuova frontiera per lo sviluppo di nuova impresa e figure professionali.Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Sala consiglio via meravigli, 9 (ore 9.30)Proiezione stampa del film Io Leonardo e, a seguire incontro stampa con: Fiorenzo Galli (Direttore Generale del Museo); Luca Argentero (Leonardo da Vinci); Jesus Garces Lambert (regista del film); Piero C. Marani (consulente scientifico del film)Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Auditorium, Via San Vittore, 21 (ore 10.30 proiezione del film; ore 12.00incontro con la stampa)Presentazione del Milano Monza Open-Air Motor show il salone dell'auto che si terrà dal 18 al 21 giugno 2020. Intervengono: Andrea Levy, Presidente del Milano Monza Open-Air Motor show; Angelo Sticchi Damiani, Presidente Aci, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Dario Allevi, Sindaco di Monza; Marco Tronchetti Provera Executive Vice President and CEO Pirelli GroupAuditorium HQ Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi 3 (ore 11.00)Conferenza stampa di Fiom e Fim "“Azioni ai siti del gruppo RIVA in Europa”.Hotel Michelangelo, piazza Luigi di Savoia, 6 (ore 11.00)Inaugurazione a cura dell’Associazione Piccolo Principe, la “Panchina culturale” segno e simbolo delle future iniziative del quartiere Gratosoglio. Madrina dell'iniziativa è l'attrice Lella Costa che tiene un monologo.via Saponaro 32 e 36, (ore 17-22)Presentazione di un’indagine sull’utilizzo del servizio di Scooter Sharing a Milano e dei dati sugli incidenti che vedono coinvolti a Milano motocicli e ciclomotori. Saluto del presidente dell’AC Milano, Geronimo La Russa. Intervengono: Enrico Pagliari, coordinatore Area Tecnica ACI; Luigi Di Matteo, Area Tecnica ACI; Valentino Sevino, direttore Area Pianificazione e Monitoraggio Mobilità, AMAT; Stefano Porro, mobility manager Pirelli & C. Conclusioni dell’Assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco GranelliSede Aci Milano, Sala Convegni, Corso Venezia 43, (ore 17.30)Conferenza stampa per illustrare la mozione presentata a livello nazionale da Fratelli d’Italia per contrastare gli affidamenti illeciti dei minori. Presenti alla conferenza stampa l’assessore ai Servizi Sociali, Volontariato, Sanità e Politiche per la casa del Comune di Pavia, Anna Zucconi, la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Paola Chiesa, e alcuni Consiglieri di maggioranza. A seguire, l'illustrazione tecnica del "Patto di Affido" predisposto dal Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri, alla presenza della dirigente Antonella Carena e della responsabile dell'Ufficio Tutela Minori, Paola Gazzaniga.Palazzo Mezzabarba, Sala Consiglio, Piazza del Municipio, Pavia (ore 12.30)MONZAIl Sindaco di Monza, Dario Allevi, interviene alla conferenza stampa di presentazione del “Milano Monza Open-Air Motor Show” in programma dal 18 al 21 giugno 2020.Auditorium HQ Pirelli, Via Bicocca degli Arcimboldi, 3 (ore 11.00) (Rem)