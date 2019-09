Infrastrutture: ministro Irrigazione etiope, Etiopia respinge proposta egiziana su Diga rinascita (2)

- Nei giorni scorsi il ministero dell'Irrigazione e delle risorse idriche dell'Egitto aveva anticipato che i colloqui tecnici sul riempimento della diga si sono arenati dopo che l'Etiopia ha rifiutato la proposta egiziana. La riunione, che si è tenuta domenica scorsa dopo una pausa di un anno e tre mesi, si è conclusa infatti senza progressi. “L'incontro non ha affrontato gli aspetti tecnici della Gerd poiché l'Etiopia insiste sul rifiuto di discutere la proposta egiziana”, ha affermato il ministero. “Alla luce di questo passo falso, si terrà un incontro urgente del gruppo scientifico a Khartum tra la fine di settembre e il 3 ottobre per discutere della proposta egiziana sul riempimento di Gerd e delle proposte sudanesi ed etiopi”, ha annunciato il ministero egiziano, aggiungendo che “un incontro tra i ministri dell'Irrigazione si terrà subito dopo la riunione del gruppo scientifico per riconoscere l'accordo sul riempimento della diga e le regole del suo funzionamento”. (segue) (Res)