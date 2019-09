Infrastrutture: ministro Irrigazione etiope, Etiopia respinge proposta egiziana su Diga rinascita (3)

- L'Egitto ha inoltre esortato la controparte etiope a impegnarsi in “seri” colloqui tecnici nel prossimo periodo in modo da raggiungere un accordo consensuale il più presto possibile. L'Egitto sta spingendo per un periodo di riempimento della diga di cinque anni anziché tre, come proposto dall'Etiopia, cosa che influenzerebbe fortemente la quota dell'Egitto nell'acqua del Nilo. A causa di modifiche al progetto iniziale, la realizzazione dell’infrastruttura è stata più volte posticipata. Secondo il piano del governo etiope, la costruzione della diga sarà completata nel 2023. Inizialmente la diga produrrà 750 megawatt (Mw) attraverso due turbine, per poi divenire pienamente operativa entro la fine del 2022. Lanciato nel 2011, il progetto avrebbe dovuto essere completato nel 2017 tuttavia la realizzazione dell’infrastruttura è stata più volte posticipata a causa di modifiche al progetto iniziale. La diga, che sarà costruita dall’azienda italiana Salini, è attualmente in fase di costruzione vicino al confine occidentale dell’Etiopia con il Sudan e, una volta completata, sarà la più grande dell’Africa. Una volta ultimata la diga, il cui costo complessivo stimato è di 4 miliardi di dollari, avrà una capacità di 6.450 megawatt (Mw) per un volume totale di 74 mila metri cubi. (Res)