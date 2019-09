Migranti: Salvini, governo dei venduti ha riaperto porti

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla di "171 immigrati sbarcati solo ieri in Sicilia, altre centinaia sono già a bordo delle navi delle Ong che arriveranno in Italia. Il governo dei venduti ha riaperto i porti: gli italiani non vi perdoneranno". (Rin)