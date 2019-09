Polonia: ambasciatore a Londra, cittadini polacchi all’estero esortati tornare in patria

- L’ambasciatore polacco a Londra, Arkady Rzegocki, ha esortato tutti i connazionali attualmente residenti nel Regno Unito, e che desiderano rimanervi anche dopo la Brexit, a completare al più presto le procedure per l’ottenimento dello status di residente permanente. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Polskie Radio”. “Tutti i cittadini europei che vivono stabilmente nel Regno Unito dovranno registrarsi elettronicamente e ottenere lo status “Settled” o “Pre-Settled” per poter rimanere legalmente nel paese dopo l’uscita dall’Unione europea” si legge in una lettera dell’ambasciatore. “La procedura dovrà essere completata entro la fine di giugno del prossimo anno, o, nel caso in cui il Regno Unito decida di uscire senza accordo, entro la fine del 2020”, prosegue il documento, in cui l’ambasciatore ha comunque esortato i cittadini polacchi nel Regno Unito a ritornare in patria.(Vap)