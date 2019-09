Centrodestra: Carfagna (FI), sì a piazza ma senza estremisti

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una intervista pubblicata oggi sul quotidiano "La Stampa", afferma che "sulla manifestazione contro il governo insieme a Salvini deciderà il partito. Io non sono pregiudizialmente ostile a scendere in piazza. Ma a una condizione: che non siano benvenute né Forza Nuova né CasaPound. O si guarda al centrodestra oppure si strizza l'occhio all'estremismo. Bisogna scegliere da che parte stare". Riguardo al referendum sulla legge elettorale promosso dalla Lega, la parlamentare di FI aggiunge che "prendere da soli un'iniziativa del genere e pretendere che Forza Italia aderisca a cose fatte è stato un errore. Serve un patto di consultazione preventiva, le decisioni di questo peso vanno condivise. Nel centrodestra che io conosco e che ha governato il Paese, non ha mai funzionato così. Certo", conclude Carfagna, "Berlusconi non si comportava in questo modo con la Lega". (Rin)