Cooperazione: oggi arrivo in Italia di minori provenienti dalla Libia

- Giungerà oggi, 19 settembre, all’aeroporto militare di Roma Ciampino un velivolo messo a disposizione del ministero della Difesa con a bordo il primo gruppo di cinque minori provenienti dall’area di Bengasi, in Libia, nell’ambito dell’iniziativa umanitaria della Cooperazione italiana per l’assistenza sanitaria in Italia a favore di pazienti pediatrici libici. I minori, secondo quanto riferisce la Farnesina, saranno accolti dal sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Emanuela Del Re e dal sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi. I pazienti, affetti da gravi patologie ematologiche, saranno presi in cura dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con cui la Cooperazione italiana ha collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. L’iniziativa è frutto di una delibera del 17 luglio scorso con cui il sottosegretario Del Re ha aurizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per 14 pazienti pediatrici libici affetti da gravi patologie patologie ematologiche in cura presso l’ospedale di Bengasi. L’accoglienza dei pazienti sarà interamente a cura dell’ospedale Bambino Gesù, che effettuerà un trattamento sanitario con i fondi autorizzati. (Res)