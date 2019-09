Moldova: membri Congresso Usa, Chisinau deve fare progressi visibili nel campo della democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un argomento particolare delle discussioni ha riguardato i problemi territoriali della Moldova. In questo contesto, il primo ministro ha apprezzato il costante sostegno degli Stati Uniti al ritiro delle truppe russe dal territorio della Moldova, in particolare dalla regione della Transnistria. "Per il momento non esiste una soluzione politica al problema della Transnistria, ma non accetteremo una soluzione che manterrà la Moldova in una zona grigia. Vogliamo avere l'opportunità di continuare il nostro percorso verso l'Occidente, senza alcun intervento ", ha ribadito Sandu. (Moc)