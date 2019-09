Cuba: viceministro Esteri inizia visita ufficiale in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri di Cuba, Rogelio Sierra, inizia oggi una visita ufficiale di tre giorni in Italia: lo ha confermato l'ambasciata cubana a Roma attraverso un comunicato stampa, secondo cui durante la sua permanenza nella capitale italiana Sierra verrà ricevuto presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, "un'opportunità per continuare gli scambi positivi tra i dicasteri dei due paesi". Durante la sua permanenza, il viceministro cubano terrà incontri con il Consiglio dei delegati dell'Istituto italo-latinoamericano, rappresentanti del Parlamento e rappresentanti della comunità imprenditoriale del paese. Visiterà inoltre la sede della Comunità di San Egidio e incontrerà membri di organizzazioni di solidarietà e cubani che vivono in Italia, oltre a partecipare a iniziative per celebrare il 500esimo anniversario della fondazione de L'Avana. (Res)