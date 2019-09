Lavoro: firmata Convenzione Inps-parti sociali sulla Rappresentanza sindacale

- I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno firmato con Inps e Ispettorato del lavoro la convenzione per l'attuazione del Testo unico della Rappresentanza sindacale. L' accordo prevede che l'Inps abbia il compito di "pesare" la forza della rappresentanza dei sindacati che siederanno ai tavoli di rinnovo dei contratti nazionali di categoria, attraverso una valutazione che combina iscritti e voti nelle elezioni delle Rsu, sul modello di quanto già accade per il pubblico impiego. La convenzione prevede l'accesso al tavolo della trattativa con una forza minima del 5 per cento e per la firma del contratto la maggioranza semplice. Il documento, che chiude oltre otto anni di discussioni e tentativi di accordo, è stato sottoscritto dai leader sindacali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo alla presenza del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. "E' una occasione unica per aprire una nuova stagione di lotta ai contratti pirata e in funzione antidumping perché la concorrenza non si fa sui lavoratori ma sul mercato, con l'innovazione ed i processi", ha detto Tridico. "Il Cnel ha stimato che su circa 868 contratti circa i 2/3 , circa 600, sono 'pirata' cioè non firmati da sindacati rappresentativi, per questo che i salari sono ad un livello non da Paese avanzato", ha aggiunto. Ad aderire al Testo unico e a riconoscere dunque le nuove regole sono circa 22.395 aziende per oltre 2,3 milioni di lavoratori. Sono 170 invece i sindacati di categoria sottoscrittori, che fanno capo non solo a Cgil Cisl e Uil ma anche ai sindacati di base e autonomi.(Rer)