Qatar-Francia: emiro Tamim a Parigi per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, è a Parigi per una visita di Stato. Una nota ufficiale riferisce che al Thani si riunirà oggi, 19 settembre, con il presidente francese Emmanuel Macron, all'Eliseo, per discutere dei rapporti bilaterali e degli ultimi sviluppi della regione. Secondo il quotidiano qatariota “The Peninsula”, la visita dell’emiro in Francia ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le relazioni solide e strategiche tra i due paesi. Qatar e Francia vantano relazioni diplomatiche da oltre 40 anni e in questi decenni hanno sottoscritto una serie di accordi bilaterali strategici in vari settori dall’economia, alla difesa, agli investimenti. In particolare le relazioni nel settore della difesa hanno assistito ad una crescita costante negli ultimi anni. (segue) (Res)