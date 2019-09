Qatar-Francia: emiro Tamim a Parigi per visita ufficiale (2)

- Nel 2015 il Qatar ha firmato un accordo con la Francia l’acquisto di 24 caccia Rafale, quantità aumentata in seguito a 36. Il primo velivolo è stato consegnato lo scorso febbraio all’aviazione del Qatar. L’ultima visita dell’emiro a Parigi è avvenuta nel luglio del 2018, durante la quale è stato firmato un accordo tra la Free Zone Authority del Qatar e il gruppo Thales per consentire a quest'ultima di aprire una filiale a Doha. Un altro grande sviluppo delle relazioni bilaterali è stata la visita del premier della Repubblica francese, Edouard Philippe in Qatar, nel marzo di quest'anno. Durante la visita, il premier francese e la controparte qatariota Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al Thani hanno assistito alla firma di una serie di accordi e memorandum d'intesa tra i due governi. Per quanto riguarda gli scambi economici tra Francia e Qatar hanno assistito ad un sensibile aumento negli ultimi anni passando dai 2,27 miliardi di euro ai 3,48 miliardi del 2018. Gli investimenti del Qatar in Francia comprendono diversi settori come energia, proprietà immobiliari, hotel, servizi finanziari, trasporti, comunicazioni e sport. Nel 2018 gli investimenti del Qatar in Francia sono stati stimati a circa 30 miliardi di euro. (Res)