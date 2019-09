Balcani: inviato speciale Usa Palmer avverte paesi regione, "attenzione agli investimenti cinesi"

- L'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali Matthew Palmer ha avvertito i paesi della regione di fare attenzione agli accordi di investimenti dalla Cina. In un'intervista rilasciata all'emittente statunitense "Voice of America", Palmer ha dichiarato di "comprendere la tendenza dei paesi balcanici a raggiungere accordi relativi ai finanziamenti per la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali. Noi ci impegniamo da un lato a garantire che le regole del gioco siano uguali per tutti, e quindi le società occidentali e statunitensi, abbiano pari opportunità. Dall'altra parte – ha precisato Palmer – stiamo incoraggiando i governi balcanici ad esaminare più profondamente alcuni di questi accordi con la Cina per capire se siano veramente a loro favore". (segue) (Alt)