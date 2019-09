Balcani: inviato speciale Usa Palmer avverte paesi regione, "attenzione agli investimenti cinesi" (2)

- Secondo Palmer, "in alcuni casi abbiamo notato un approccio quasi da predatore che induce questi paesi a grandi debiti, tramite progetti con delle cifre offerte dalla Cina che possono sembrare interessanti, ma poi i costi di manutenzione, la mancanza di nuovi posti di lavoro da questi progetti e, aspetto più importante, il peso del debito - che incide sulla capacità di questi paesi di provvedere alla manutenzione dei beni che ottengono - creano di fatto costi a lungo termine e conseguenze che non sono state valutate come si deve". Palmer si è soffermato anche sulla cooperazione fra Serbia e la società cinese Huawei. "L'infrastruttura di telecomunicazione è una questione di sicurezza nazionale, oltre a un investimento finanziario. Ma vogliono veramente fare affari con una società che ha dimostrato di non offrire sicurezza? Noi incoraggiamo la Serbia e gli altri paesi dei Balcani occidentali a dare priorità alla sicurezza delle loro reti, oltre alla priorità legata a quanto siano attraenti i pacchetti finanziari che vengono a loro offerti", ha precisato Palmer. (Alt)