Armenia: ministro Esteri, ambasciata in Etiopia rafforzerà cooperazione con Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura di un’ambasciata armena in Etiopia contribuirà sicuramente a rafforzare la cooperazione con l’Unione africana, dal momento che ad oggi il paese caucasico non ha una rappresentanza diplomatica nell’area sub-sahariana. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Zohrab Mnatsakanyan, durante la sessione parlamentare odierna. “Si tratta di un risultato importante in termini sia politici che commerciali, dal grande potenziale”, ha detto il capo della diplomazia di Erevan. Le affermazioni del ministro sono state poi confermate anche dall’omologo dell’Industria, Hakob Arshakyan, che ha sottolineato “l’enorme potenziale di sviluppo all’interno di quei mercati, soprattutto in ambito tecnologico”.(Res)