Kosovo: campagna elettorale, leader Vetevendosje presenta "tre pilastri" per sviluppo

- Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha presentato oggi tre pilastri del suo programma "per lo sviluppo del Kosovo" in vista delle elezioni del 6 ottobre. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", il primo punto prevede la creazione di uno Stato di diritto dove il sistema giudiziario conduca una lotta "senza compromessi" contro la corruzione. "Questo può essere raggiunto tramite una riforma della giustizia, sulla base di un sistema di valutazione (dei magistrati). Il bilancio per il sistema giudiziario e l'esercito è inferiore al 5 per cento del bilancio complessivo", ha osservato Kurti. Il secondo pilastro, ha proseguito Kurti, è lo sviluppo economico che veda lo Stato "né come spettatore né come dittatore". "Rafforzeremo il settore privato. Con le attuali strutture economiche, non possiamo far calare la disoccupazione", ha dichiarato Kurti. Secondo il leader del Vetevendosje, il terzo pilastro riguarda lo Stato sociale: ovvero puntare su istruzione, sistema sanitario, pensioni e assistenza. Lotta alla disoccupazione, alla corruzione e alle diseguaglianze saranno gli obiettivi dei tre pilastri. (segue) (Kop)