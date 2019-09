Speciale difesa: Nato, Serbia, presidente Vucic con generale Peach, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto ieri il presidente del Comitato militare della Nato, il maresciallo dell'aria dell'Aeronautica militare britannica, Stuart Peach, ieri in visita a Belgrado. Secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza serba, al centro dell'incontro è stata la cooperazione fra Serbia e Nato che si sviluppa nel rispetto della neutralità militare del paese balcanico. Vucic ha ribadito l'importanza di un nuovo ciclo del Piano d'azione individuale sottolineando che, attraverso le attività con la Nato, le Forze armate della Serbia rafforzano la propria capacità interoperativa. Il capo dello Stato ha inoltre dichiarato che la presenza delle forze Nato in Kosovo (Kfor) è garante della sicurezza. Per questo il presidente ha sottolineato l'importanza di comunicazioni regolari fra le Forze armate serbe e la Kfor oltre che la necessità di un contatto rapido in caso di minaccia alla sicurezza nel nord del Kosovo. La Serbia, ha poi detto Vucic, è impegnata per l'individuazione di una soluzione di compromesso sostenibile nel dialogo con Pristina, perché la politica della pace, cooperazione e stabilità regionale è la base del progresso economico e non solo. Peach ha trasmesso i saluti del segretario generale Nato Stoltenberg e ha espresso soddisfazione per lo sviluppo della cooperazione e delle numerose attività congiunte. Peach ha poi dato sostegno al dialogo Belgrado-Pristina, aggiungendo che la Kfor prosegue nella sua missione sulla base della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. Peach ha poi lodato al professionalità delle Forze armate serbe nelle situazioni di crisi in Kosovo, concordando sul fatto che la comunicazione tempestiva è la migliore risposta. I due interlocutori hanno infine analizzato l'intera situazione regionale, esprimendo preoccupazione per l'innalzamento delle tensioni politiche e auspicando che tutti i problemi siano risolti in modo pacifico. (Seb)