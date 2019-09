Difesa: 150 militari romeni partecipano in Germania ad esercitazione Sabre Junction 19

- Circa 5.400 militari provenienti da 16 paesi, tra cui anche la Romania, partecipano fino al 30 settembre, all'esercitazione multinazionale Sabre Junction 19 (SJ19), che si svolge principalmente nei centri di addestramento di Grefenwoehr e Hohenfels, ma anche nella base aeronautica di Ramstein in Germania. E' quanto si legge in un comunicato stampa dello Stato maggiore delle Forze terrestri romene. All'esercitazione partecipa personale militare proveniente da Azerbaigian, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Georgia, Italia, Kosovo, Lituania, Macedonia del Nord, Moldova, Polonia, Romania, Stati Uniti, Turchia e Ucraina. L'obiettivo principale di Sabre Junction 19 è quello di valutare la prontezza della 173ma brigata aerotrasportata statunitense di eseguire operazioni di terra integrate in un ambiente comune e combinato e di evidenziare la coesione e l'interoperabilità con i partner partecipanti e le nazioni alleate. Durante l'addestramento congiunto in Germania, l'esercitazione è rappresentata da circa 150 soldati dell'812ma battaglione di fanteria Bistrita (81ma brigata meccanizzata Generale Grigore Balan) con 20 mezzi tecnici. Secondo il comunicato, "Sabre Junction 19 contribuisce ad aumentare la sicurezza dell'Europa e promuove la sicurezza e la stabilità della regione. L'attività di formazione multinazionale è un nuovo passo per aumentare l'interoperabilità e migliorare le competenze degli Eserciti partecipanti". (Rob)