Nato: Serbia, presidente Vucic con generale Peach, focus su cooperazione (2)

- Il capo dello Stato ha inoltre dichiarato che la presenza delle forze Nato in Kosovo (Kfor) è garante della sicurezza. Per questo il presidente ha sottolineato l'importanza di comunicazioni regolari fra le Forze armate serbe e la Kfor oltre che la necessità di un contatto rapido in caso di minaccia alla sicurezza nel nord del Kosovo. La Serbia, ha poi detto Vucic, è impegnata per l'individuazione di una soluzione di compromesso sostenibile nel dialogo con Pristina, perché la politica della pace, cooperazione e stabilità regionale è la base del progresso economico e non solo. Peach ha trasmesso i saluti del segretario generale Nato Stoltenberg e ha espresso soddisfazione per lo sviluppo della cooperazione e delle numerose attività congiunte. (segue) (Seb)