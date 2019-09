Kosovo: campagna elettorale, leader Vetevendosje presenta "tre pilastri" per sviluppo (2)

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti si è detto in precedenza pronto a rispettare i simboli della nazione kosovara, annunciando anche la volontà di introdurre un testo per l'inno "in linea con la Costituzione". Parlando in un programma televisivo trasmesso dall'emittente "T7", Kurti ha commentato l'idea dell'unificazione tra Kosovo e Albania evidenziando che si tratta di una "questione complessa". "Non siamo capaci di arrivare all'unificazione oggi. Questo dipende da noi e dipende anche dall'Albania. Come partito politico riteniamo che la questione primaria sia la sopravvivenza dello Stato del Kosovo", ha dichiarato Kurti. Il leader del Vetevendosje è tornato anche sull'alleanza pre-elettorale sfumata con la Lega democratica del Kosovo (Ldk), a suo modo di vedere perché quest'ultimo partito "ha paura" del Partito democratico del Kosovo". Secondo Kurti, il Vetevendosje avrà un grande successo elettorale motivo per cui potrà ottenere il ruolo di primo ministro, anche in una coalizione di governo con l'Ldk la cui cui candidata premier Vjosa Osmani potrebbe diventare presidente del parlamento. (Kop)