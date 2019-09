Germania-Serbia: premier Brnabic avvia visita ufficiale a Berlino, previsto incontro con Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia Ana Brnabic avvia oggi una visita ufficiale di due giorni in Germania. Secondo quanto riferito da un comunicato diramato dal governo di Belgrado, la premier serba avrà un incontro con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Al centro del colloquio sarà l'avanzamento delle relazioni bilaterali complessive fra i due paesi. La visita di Brnabic a Berlino comprende inoltre un incontro con i rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali tedesche e dell'Associazione tedesca per il digitale. Nella giornata di ieri la premier ha dichiarato, dalle pagine del quotidiano "Blic", che le relazioni fra Serbia e Germania sono eccellenti nonostante il disaccordo circa la questione del Kosovo. Brnabic ha detto di voler consolidare le già positive relazioni attraverso l'incontro con Merkel, la quale ha sempre dedicato attenzione ai Balcani occidentali "anche in momenti" in cui questo non era politicamente utile. (segue) (Seb)