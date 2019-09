I fatti del giorno - Europa orientale (2)

- Repubblica Ceca: colloquio tra premier Babis e presidente Zeman, focus su summit V4, Ucraina e Kosovo - Il presidente ceco, Milos Zeman, e il primo ministro, Andrej Babis, hanno discusso i preparativi per il summit dei presidenti del gruppo Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia - V4) previsto per ottobre, al quale parteciperanno anche i presidenti di Serbia e Slovenia. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". I due hanno anche discusso dell'attuale situazione ucraina, del ruolo della Repubblica Ceca in Siria e del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Durante la sua visita in Serbia la settimana scorsa, Zeman ha dichiarato di voler discutere una revoca del riconoscimento. "Sicuramente ne parleremo al meeting di coordinamento di politica estera, assieme ai presidenti del Senato e della Camera e ai ministri dell'Interno e degli Esteri", ha detto il premier, che però già la scorsa settimana ha replicato a Zeman che non c'è ragione di rivedere la posizione sul riconoscimento del Kosovo. A proposito dell'Ucraina, Babis ha ricordato che incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky a New York, in occasione della 74ma sessione dell'Assemblea generale Onu. Sarà l'unico capo di governo a rappresentare un paese del gruppo Visegrad, giacché Polonia, Ungheria e Slovacchia invieranno i loro presidenti. (segue) (Res)