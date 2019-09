Nato: Serbia, presidente Vucic con generale Peach, focus su cooperazione (3)

- Peach ha poi dato sostegno al dialogo Belgrado-Pristina, aggiungendo che la Kfor prosegue nella sua missione sulla base della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. Peach ha poi lodato al professionalità delle Forze armate serbe nelle situazioni di crisi in Kosovo, concordando sul fatto che la comunicazione tempestiva è la migliore risposta. I due interlocutori hanno infine analizzato l'intera situazione regionale, esprimendo preoccupazione per l'innalzamento delle tensioni politiche e auspicando che tutti i problemi siano risolti in modo pacifico. (Seb)